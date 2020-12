Mit Sim presenta la domanda di ammissione per quotazione su Aim Italia Pro

simone borghi 18 dicembre 2020 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

MIT SIM, intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha annunciato di aver presentato Domanda di Ammissione per la quotazione sul mercato AIM Italia Pro.La data prevista per l’inizio delle negoziazioni è lunedì 28 dicembre 2020.L'operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capitale sociale per massimi numero 425.580 azioni ordinarie. Alle azioni di nuova emissione sarà abbinato gratuitamente 1 Warrant “MIT SIM S.p.A. 2020-2023” ogni azione sottoscritta.