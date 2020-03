Misure anti-coronavirus, Fontana: 'riduzione trasporto extraurbano fino a -80%'

Laura Naka Antonelli 13 marzo 2020 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Ci sarà una riduzione "del trasporto extraurbano fino all'80%, del trasporto urbano fino al 50% e una rimodulazione dei picchi di utilizzo, cioè laddove esistono momenti affollati per evitarli". Così in diretta su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver incontrato i sindaci lombardi.Al fine di evitare eccessivi affollamenti dei mezzi pubblici "abbiamo previsto un pullman bis che segue pullman principale e previsto più vagoni per i treni o un treno ulteriore. Quindi riduzione da un lato e aumento dall'altro nei momenti di maggiore necessità".