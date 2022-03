Mister Worker entra nel portafoglio di GELLIIFY e Azimut Libera Impresa

Luca Losito 31 marzo 2022 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Mister Worker, importante piattaforma di e-commerce di attrezzi e utensili per professionisti, è entrata a far parte del portafoglio di GELLIFY e Azimut Libera Impresa.Così GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup innovative ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali con l’obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business. L'operazione con Mister Worker - marketplace globale per i professionisti della manutenzione con clienti in oltre 170 paesi nel mondo - è stata perfezionata tramite fondo Azimut Digitech Fund, fondo alternativo di tipo chiuso che investe in startup software business-to-business (B2B).Mister Worker™ è una storia di successo tutta italiana che ha conquistato una posizione di rilievo nel mercato digitale globale B2B con l’85% del proprio fatturato esportato all’estero, in particolare negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, nel Middle East e nell’area del Pacifico come Cambogia, Vietnam e Thailandia, dove risiede la filiale di Bangkok. Mister Worker™ è stata fondata nel 2012 da Gianluca Borsotti con un passato manageriale in Kraft, Disney e Vodafone e con la partecipazione di un pool di azionisti entrati nel 2017 guidati da AME Ventures di Michele Appendino. Mister Worker™ è il principale e-commerce B2B italiano con un’offerta di oltre 100.000 prodotti.