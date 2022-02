Mise: salgono a 186 mila le domande di brevetti industriali e registrazione marchi nel 2021

Redazione Finanza 1 febbraio 2022 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Sale nel 2021 il numero complessivo di domande di concessione di brevetto per invenzione industriale e di registrazione di marchio depositate all'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico: si tratta di 186 mila istanze presentate lo scorso anno rispetto alle 172 mila del 2020 e alle 169 mila del 2019, che comprendono anche le tipologie di domande collegate ai titoli rilasciati (come i rinnovi e le trascrizioni). Lo rende noto il MiSe in un comunicato precisando che dei 186 mila depositi avvenuti nel 2021, 48.684 hanno riguardato il marchio d’impresa, 36.197 la traduzione del testo del brevetto europeo, 22.177 il rinnovo del marchio, il 14.202 lo scioglimento di riserve e 11.607 il brevetto per invenzione industriale.