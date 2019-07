Mise: riunito il tavolo Elexos, impegno a trovare soluzione per salvaguardare i lavoratori

Alessandra Caparello 25 luglio 2019 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

Dopo Whirlpool, oggi al Mise è la volta del tavolo Elexos. Nel corso degli ultimi mesi la vertenza è stata seguita attentamente dal Ministero con diversi incontri, si legge nella nota, che avevano portato i vertici aziendali ad accettare di presentare l’istanza di cassa integrazione per tutelare i lavoratori.L’istanza è stata in seguito rigettata dal Tribunale di Rieti sulla base dei dati relativi ai costi presentati dall'azienda. Il MiSE e il Ministero del Lavoro sono impegnati in continue interlocuzioni con le parti, al fine di supportarle nell’individuazione di una soluzione che possa salvaguardare i lavoratori, si legge.