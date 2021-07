Mise: nuovi incentivi per accesso al credito di Pmi e professionisti

Redazione Finanza 9 luglio 2021 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

È stato pubblicato il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che disciplina l’assegnazione ai Confidi di oltre 34 milioni di euro per favorire l’accesso al credito di PMI e professionisti. Lo rende noto il Mise in un comunicato nel quale indica che la misura ha l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo in tutti i settori d’attività, attraverso la concessione di garanzie agevolate su nuovi finanziamenti.Le garanzie pubbliche, spiega la nota, sono concesse dai Confidi nei limiti e alle condizioni previste dai vigenti Regolamenti de minimis e possono essere rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine, sia a fronte di investimenti che per liquidità. In particolare, sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e per un importo non superiore a 2.500.000 euro per singolo soggetto beneficiario. Il decreto è stato firmato anche dal ministro dell’economia e delle finanze.