Mise: istituito il fondo da 200 milioni per il sostegno alle startup e Pmi innovative

Valeria Panigada 28 agosto 2020 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

IlMinistro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo del Decreto Rilancio, con il quale sono stati stanziati 200 milioni di euro per il sostegno e il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, delle startup e Pmi Innovative. Attraverso il fondo potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 4 volte il valore dell’investimento degli investitori privati nel limite complessivo di 1 milione per singola startup o Pmi innovativa. È prevista nei primi sei mesi di operatività del fondo anche una procedura accelerata di valutazione per imprese già beneficiarie dello strumento Smart&Start, nonché per le startup e le Pmi, che hanno subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019.