Mise, incentivi a società benefit: click day il 19 maggio

Alessandra Caparello 6 maggio 2022 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

Click day il 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 per le imprese presenti sul territorio nazionale che intendono costituirsi o trasformarsi in società benefit per presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.“Diventa operativa una misura fortemente voluta che promuove e valorizza un modello d’impresa che trova nel nostro paese una importante tradizione a cui poter fare riferimento, dove imprenditori coraggiosi investono nella ricerca del profitto rimanendo attenti agli aspetti sociali e al bene comune”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. Le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza