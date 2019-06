Mise: il 17 luglio convocati i tavoli Bekaert e Pernigotti

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

IlMinistero dello Sviluppo Economico (Mise) ha convocato per il 17 luglio 2019 i tavoli di crisi di Bekaert e Pernigotti per discutere sulla situazione occupazione e produttiva delle aziende. Più nel dettaglio, a partire dalle 10 c'è il tavolo su Bekaert e nel pomeriggio, dalle 15 in poi, quello su Pernigotti.