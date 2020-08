Mise: al via bando sui poli europei di innovazione digitale, dal 10 settembre le preselezioni

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Dal prossimo 10 settembre e fino al 24 settembre sarà aperta la procedura di preselezione nazionale per l’istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale. E' quanto prevede il decreto del Ministero dello Sviluppo economico (Mise), con cui vengono resi noti i criteri e le modalità di presentazione delle domande e dei progetti da finanziare.Nel contesto del “Programma Europa Digitale”, a sostegno della trasformazione digitale delle società e delle economie europee, è infatti prevista la costruzione di una rete europea di poli di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) cui sarà affidato il compito di assicurare la transizione digitale dell’industria, con particolare riferimento alle Pmi, e della pubblica amministrazione attraverso l’adozione delle tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e la sicurezza informatica.Il Mise ha stanziato 97 milioni di euro per il cofinanziamento delle iniziative a cui potranno concorrere altri ministeri, eventuali regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche mediante proprie risorse.“Il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione sono tra le priorità di politica industriale europea - ha dichiarato il ministro Stefano Patuanelli - Con questo bando abbiamo l'occasione di rendere i nostri centri di innovazione e di trasferimento tecnologico più forti e più uniti e di migliorare il sostegno alle PMI in questa trasformazione essenziale per la loro competitività".