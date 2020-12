Mise: Patuanelli incontra la francese Pompili. Focus su Next Generation Eu e idrogeno

Valeria Panigada 11 dicembre 2020 - 13:59

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha ricevuto oggi la ministra per la Transizione Ecologica francese, Barbara Pompili, con la quale ha scambiato informazioni e valutazioni sui rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza, con particolare attenzione alle misure per la rivoluzione verde e la transizione ecologica avvalendosi anche delle agevolazioni del programma Next Generation EU.Obiettivo delle misure allo studio nei due paesi in questo specifico settore sarà quello di favorire la ripresa economica con strumenti ed iniziative capaci di raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica fissato dal Green Deal europeo entro il 2050, con un obiettivo intermedio della riduzione delle emissioni pari al 55% entro il 2030. Tra le soluzioni discusse in campo energetico, anche lo sviluppo dell’idrogeno come energia pulita, un obiettivo che vede Italia e Francia lavorare strettamente assieme agli altri maggiori paesi europei. Argomenti che erano stati anche al centro dell’incontro a Roma la settimana scorsa del ministro Patuanelli con il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire.Non è mancato un accenno alla presidenza italiana del G20, iniziata il primo dicembre, che favorirà un dialogo politico globale volto a promuovere azioni che guidino il processo di transizione energetica in atto e che facciano fronte alle sfide economico-sociali e energetico-ambientali derivanti dal Covid-19.