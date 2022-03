Minibond: in crescita le emissioni verdi, nel 2021 collocati 14

Alessandra Caparello 14 marzo 2022 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Torna a crescere l’industria dei minibond con particolare attenzione a quelli “verdi”, emessi per finanziare progetti con impatto positivo sull’ambiente. Praticamente inesistenti fino al 2018, nel 2021 ne sono stati collocati ben 14, per un controvalore di 77,85 milioni di euro.Così emerge dall’Osservatorio Minibond della School of Management del Politecnico di Milano, che ha presentato il suo ottavo Report durante un convegno a cui hanno preso parte, tra gli altri, i numerosi partner e sponsor della ricerca - ADB Corporate Advisory, Azimut Direct, Banca Finint, C&, G Capital, Cassa Depositi e Prestiti, Cerved Rating Agency e altri.