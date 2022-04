Milano parte male: Ftse Mib -1,6% con TIM e titoli oil in affanno

Titta Ferraro 25 aprile 2022 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Forti vendite in avvio di giornata a Piazza Affari. Il Ftse Mib segna -1,6% in area 23.900 punti. A pesare sull'umore degli investitori europei il forte calo segnato venerdì in chiusura da Wall Street (-2,8% lo S&P 500) sulla scia dei timori di una Fed molto aggressiva sul fronte tassi e la prospettiva di un rallentamento della crescita globale. "Le preoccupazioni per i tassi di interesse e una possibile recessione sono tornate sul tavolo, spingendo gli investitori a scaricare sia le azioni che le obbligazioni. Con l'inflazione che sta già colpendo la spesa dei consumatori, il timore è che un ritmo più rapido dell'inasprimento della Fed possa esercitare ulteriore pressione sull'economia statunitense", spiegano stamattina gli esperti di IG.Sul parterre di Piazza Affari si muove in netto calo TIM a -3% circa, oltre -2% per ENI e Tenaris. Unico segno più al momento è Azimut (+0,10%). Oggi fuori dal Ftse Mib stacco cedola per alcuni titoli, tra cui Banco Desio (0,1365 euro, yield del 4,49%, Esprinet (0,54 euro, yield del 5,5%) ed Edison Risparmio (0,285 euro, yield 16,47%).