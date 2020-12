Milano: Fitch Ratings assegna rating BBB- con outlook stabile

simone borghi 30 dicembre 2020 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Ieri 29 dicembre 2020 Fitch Ratings ha diffuso il proprio giudizio di rating sulla Città Metropolitana di Milano in BBB-, con outlook stabile. Il Rating relativo al debito pregresso non garantito della Città Metropolitana di Milano è stato espresso in BBB-.