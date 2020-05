Microsoft: piano investimenti in Italia da 1,5 mld dollari per accelerare trasformazione digitale

Valeria Panigada 8 maggio 2020 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Microsoft ha lanciato oggi un piano quinquennale di investimenti per l’Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari, annunciando anche l’intento di avviare la prima Regione Data Center di Microsoft in Italia, a Milano. Il nuovo piano di investimenti, chiamato Ambizione Italia #DigitalRestart, "aiuterà i professionisti a innovare e far crescere il proprio business, a esplorare nuove opportunità imprenditoriali e ad affrontare alcune delle maggiori sfide del paese" anche attraverso le tecnologie innovative come il cloud computing e l'intelligenza artificiale.Microsoft permetterà alle aziende di accedere a servizi cloud locali, grazie anche alla rinnovata partnership con Poste Italiane, offrirà programmi di formazione digitale e supporto allo smart working, aiuterà le imprese nella fase di ripartenza offrendo loro l’accesso ai laboratori “AI Hub” e a programmi appositamente pensati per le Pmi. Sosterrà inoltre il Paese lanciando una Alleanza per la Sostenibilità per creare un ecosistema di open innovation sui temi green.