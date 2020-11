Messina su ritorno dividendi: Intesa Sanpaolo tra le banche meglio posizionate

Titta Ferraro 4 novembre 2020 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

"Siamo convinti di essere una delle banche meglio posizionate per poter riprendere la distribuzione dei dividendi una volta avuta l’autorizzazione della BCE". Così Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, nel suo commento ai risultati al 30 settembre 2020.Intesa ha confermato un pay out ratio del 75% per il 2020 e del 70% per il 2021. "In aggiunta alla distribuzione dei dividendi previsti a valere sul 2020, verificheremo il consenso della BCE rispetto alla distribuzione da riserve del dividendo a valere sul 2019", dice Messina confermando quanto indicato dalla banca lo scorso luglio.