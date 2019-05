Messina: "A parte caso Carige sistema bancario italiano migliore di quello tedesco"

Alessandra Caparello 15 maggio 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

“Mi sembra francamente che il sistema bancario italiano sia in una condizione positiva a parte il caso Carige da gestire e sicuramente molto meglio di altri sistemi bancari e in particolare di quello tedesco". Così l'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina commentando il pacchetto bancario approvato ieri dal Parlamento Ue da cui il CEO non si aspetta impatti rilevanti.“Non mi sembra che ci siano grossi impatti che possano immaginarsi. Non mi pare che ci sia nulla che possa cambiare. Rimane che per le banche italiane una priorità importante è quella di continuare con la riduzione dei crediti deteriorati e già stiamo facendo tutti molto bene ma è un elemento su cui bisogna continuare a lavorare” ha concluso Messina.