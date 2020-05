Messina (Intesa SanPaolo) ribadisce interesse per Ubi: 'in questo scenario nostra proposta ha più valenza strategica'

Laura Naka Antonelli 5 maggio 2020 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

"Siamo convinti che nello scenario attuale e in quello che seguirà nei prossimi mesi, la nostra proposta nei confronti degli azionisti di UBI acquisisca maggiore valenza strategica e rappresenti per UBI una prospettiva ancor più rilevante: elevata patrimonializzazione, robusta copertura dei creditideteriorati, dimensione, diversificazione e capacità di investimento assumono ora più valore che in tempi normali". Così Carlo Messina, numero uno di Intesa SanPaolo, nel comunicato con cui ha commentato i risultati di bilancio della banca, resi noti oggi."Offriamo agli azionisti di UBI la possibilità di unirsi con l'operatore più forte nel Paese e uno dei più forti in Europa, Intesa Sanpaolo: un gruppo che ha sempre operato a vantaggio delle sue persone, di tutta la clientela, dei propri azionisti e nell'interesse delle comunità di cui è parte. Porteremo questi tratti qualificanti nei territori di presenza di UBI".