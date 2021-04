Messina (Intesa SanPaolo): 'senza Draghi avrei grossissime perplessità su capacità recupero economia'

Redazione Finanza 22 aprile 2021 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

"Se oggi mmaginassimo un paese senza il governo Draghi, avrei grossissime perplessità sulle capacità di recupero dell'economia reale". E' quanto ha detto il numero uno di Intesa Sanpaolo, l'amministratore delegato Carlo Messina, a margine della conferenza stampa "Dai distretti industriali la spinta per la ripresa" per la presentazione del Rapporto Distretti 2020."Sono convinto - ha sottolineato Messina alla presentazione del rapporto annuale di Intesa Sp sui distretti industriali - che l'attività svolta finora dal governo Draghi e quella che sarà impostata in futuro siano un punto di forza unico per il nostro paese".Carlo Messina ha detto che il suo giudizio sui primi mesi del governo Draghi è "assolutamente positivo".