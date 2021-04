Messina (Intesa SanPaolo): 'fiducia che governo Draghi acceleri passaggio a forte crescita con Pnnr'

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2021 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

"Ho fiducia nelle potenzialità di questo paese e fiducia cheil governo Draghi possa accelerare il passaggio a unacondizione di forte crescita attraverso il Piano nazionale diripresa e resilienza (Pnrr)". E' quanto ha detto il numero uno di Intesa Sanpaolo, l'amministratore delegato Carlo Messina, a margine della conferenza stampa "Dai distretti industriali la spinta per la ripresa" per la presentazione del Rapporto Distretti 2020. "Non credo che nessun altro in Europa possa svolgere questa missione meglio di Mario Draghi", ha aggiunto Messina.