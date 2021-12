Messina (Intesa): valore Borsa aggregato banche europee non fa JP Morgan, c'è un problema di dimensione

Redazione Finanza 14 dicembre 2021 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

"Esiste un problema di dimensioni delle banche europee, il cui valore di Borsa aggregato non fa quello di Jp Morgan: da operatori che decidano di puntare su aggregazioni in Europa potrebbero quindi derivare elementi di minaccia strategica per il futuro". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di un dibattito in occasione del 126esimo consiglio nazionale del sindacato Fabi. Messina ha spiegato a tal proposito che la trasformazione dell'operatività di una banca in termini di valore di Borsa rappresenta una condizione di indipendenza.