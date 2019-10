Messina (Intesa): spread presto sotto 100, siamo meglio di Spagna e Portogallo

Titta Ferraro 19 ottobre 2019 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, crede in un'ulteriore miglioramento dello spread Btp-Bund e vede il differenziale scendere ancora molto nei prossimi mesi. Da Washington il ceo di Intesa ha affermato: "Lo spread può scendere sotto i 100 punti base nei prossimi mesi. Se pensate che Portogallo e Spagna sono tra i 60 e i 70 punti base i fondamentali del nostro Paese sono molto più solidi”Messina giudica con favore la Manovra 2020 "che ha il pregio di stabilizzare i conti e rendere meno a rischio il risparmio degli italiani, anche se non affronta il problema della riduzione del debito, ma questa non è la priorità percepita dai mercati in questo momento. L'importante è che non aumenti ancora".In settimana lo spread è sceso ai nuovi minimi dal maggio 2018 sotto area 130 pb.