Mes, Gualtieri: 'prestiti non sono pasto gratis, ma a tasso zero sono attraenti per l'Italia'

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2020 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

"Per l'Italia avere dei prestiti a tasso zero è attraente perché fa risparmiare risorse in interessi. E' chiaro che il governo valuterà con grande attenzione" la scelta sul Mes Fondo salva-stati "non appena il negoziato sarà completato". Lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, parlando dal Festival dell'Economia di Trento. "I prestiti non sono un pasto gratis ma risorse da cui si può attingere con tassi piu' bassi di quelli di mercato".Riguardo ai conti pubblici e alla questione eterna del debito pubblico, "quello che dovremo fare è un ridisegno strutturale della finanza pubblica che sia più a sostegno della crescita e della coesione, quindi c'è il tema della riforma fiscale, quello annoso dell'efficiantamento della spesa pubblica e poi c'è il terzo pilastro della capacità amministrativa di sostenere la crescita".La strada delle "riforme qualitative" è fondamentale per garantire la crescita dell'economia all'Italia.L'Italia, ha ricordato Gualtieri, ha assistito a "un tasso di crescita medio negli ultimi anni dello 0,8%, al di sotto di quello degli altri Paesi, un tasso di crescita potenziale uguale nella sostanza". Il titolare del Tesoro ha parlato di conseguenza della necessità di "raddoppiare il nostro tasso di crescita medio e potenziale" e di "portare il tasso di occupazione da 63 al 72%"."Non si tratta di tornare come prima, ma rafforzare e accelerare quelle trasformazioni che già erano nel programma del nostro governo, della commissione europea, di green innovation deal e noi vogliamo farlo e stiamo lavorando anche in questi stati generali per predisporre un piano ambizioso".