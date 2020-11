Mes, Conte: 'abbiamo tantissime risorse'. E su Recovery Fund: 'nessun ritardo, anche grazie a lavoro Stati Generali'

Laura Naka Antonelli 24 novembre 2020 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

"Noi abbiamo tantissime risorse, dobbiamo saperle spendere. Abbiamo i fondi strutturali, la legge di bilancio, il Recovery (Fund): ora dobbiamo realizzare le riforme che necessitano". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda come ospite di Otto e mezzo su La7 sul Mes."Non ci mancano le risorse, in questo momento la necessità è cambiare passo, soprattutto nella capacità amministrativa, di realizzare gli investimenti in tempi certi", ha sottolineato Conte.Il presidente del Consiglio ha anche precisato che sul Recovery Plan "non siamo in ritardo", e questo anche grazie al lavoro svolto in occasione degli Stati Generali che tra l'altro, ha tenuto a precisare, "non sono stati una passerella", dal momento che "abbiamo ascoltato tutti".Grazie a quell'occasione, ha spiegato ancora, "abbiamo messo a punto le priorità: digitalizzazione, svolta green, investimenti nella filiera dell'educazione. Tutto questo non si fa in un giorno".Sull'iter per ricevere le risorse del Recovery Fund, ha detto ancora Conte, "non siamo in ritardo: siamo ora in fase di elaborazione dei progetti, contiamo di poter tornare a confrontarci in Parlamento dopo aver fatto un ulteriore passaggio in seno al Giae che è una commissione che raccoglie tutti i ministri, e poi con le parti sociali".