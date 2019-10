Mercatone Uno: commissari, finora arrivate 24 manifestazioni d'interesse

Daniela La Cava 9 ottobre 2019 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Mercatone Uno resta uno dei dossier sul tavolo del Governo. Ieri si è tenuto un tavolo al ministero dello Sviluppo economico (Mise), presieduto dal Sottosegretario Alessandra Todde e dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, a cui hanno partecipato i rappresentanti del ministero del Lavoro, i commissari straordinari dell’azienda, gli enti locali e i sindacati.I commissari straordinari hanno fatto il punto sul piano di lavoro per la cessione dei punti vendita del gruppo, che al 31 ottobre completerà la fase per la presentazione di proposte vincolanti di acquisto da parte dei soggetti interessati. A tal riguardo, si legge nella nota del Mise, è stato comunicato alle parti che dei potenziali acquirenti contattati, sia italiani che esteri, sono pervenute finora ai commissari 24 manifestazioni d’interesse, delle quali 11 hanno già avuto accesso alle informazioni aziendali. I commissari hanno inoltre sottolineato che i colloqui in atto continuano anche con altri operatori. L’obiettivo è quello di avviare un percorso di rilancio dei punti vendita del gruppo Mercatone e garantire il perimetro occupazionale dei lavoratori attualmente in cassa integrazione.Nel corso del tavolo, conclude il comunicato, è stato infine fatto un aggiornamento sia sullo stato attuale della procedura fallimentare, in relazione alla definitiva stima dei debiti del gruppo verso i creditori, sia sul versante della riduzione dei costi amministrativi e della situazione contrattuale dei negozi di proprietà o in affitto ancora all’interno del gruppo.