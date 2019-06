Mercatone Uno: Federconsumatori, urgente incontro al Mise per misure di tutela dei clienti

Valeria Panigada 20 giugno 2019 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Ancora nessuna decisione per i clienti di Mercatone Uno che hanno pagato senza ricevere i beni. All'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), che si è svolto ieri, la questione consumatori non è stata risolta, a differenza di quella riguardante i lavoratori e i fornitori dell'azienza in crisi. "Il Ministero ancora non ha preso minimamente in considerazione il fatto che nella vicenda Mercatone Uno non sono coinvolti solo i lavoratori, per i quali giustamente sta disponendo le dovute tutele, ma sono coinvolti anche migliaia di cittadini", ha detto oggi Federconsumatori, commentando lo sviluppo della vicenda e sollecitando il Mise affinché predisponga un incontro dedicato ai clienti, aprendosi ad una discussione sulle procedure di rimborso o di garanzia della consegna delle merci acquistate. Si tratta di centinaia di persone che hanno versato acconti, oppure hanno pagato integralmente dei beni senza mai riceverli.