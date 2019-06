Mercato immobiliare residenziale: sul sito dell'Agenzia delle Entrate le statistiche regionali per il 2018

Alessandra Caparello 4 giugno 2019 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili on line i 21 report sul che fotografano il mercato immobiliare residenziale per il 2018, regione per regione.Le Statistiche regionali, realizzate dalle Direzioni Regionali e dagli Uffici Provinciali – Territorio in collaborazione con l'Ufficio Statistiche e Studi del Mercato Immobiliare della Direzione Centrale OMISE, illustrano la composizione e la dinamica del mercato residenziale regionale, approfondendone i dati strutturali dei singoli mercati provinciali.