Mercati tifano per M5S-PD, spread giù ai livelli post elezioni 2018 (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 4 settembre 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Il Sole 24 Ore apre l'edizione odierna con il trend dello spread BTp-Bund a 10 anni, che è sceso ai minimi dal periodo successivo alle elezioni politiche del 4 marzo del 2018, esattamente a "158 punti (dai 167 di lunedì) sui livelli di metà maggio 2018, prima del patto Lega-M5S; al minimo storico il tasso sul decennale del Tesoro (0,87%)". I mercati fanno il tifo per il governo M5S-PD, la cui nascita è stata suggellata dal trionfo dei sì degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Il premier incaricato Giuseppe Conte dovrebbe così salire al Colle già nella mattinata di oggi, per sciogliere la riserva e presentare la squadra dei ministri.C'è la benedizione del presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, che si augura ora un governo "solido, con partner che si comportino in maniera più leale dei precedenti".