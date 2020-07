Mercati: rallenta anche a Piazza Affari, Wall Street chiusa per festività

Daniela La Cava 3 luglio 2020 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee non rialzano la testa a metà seduta, in una giornata senza il faro di Wall Street chiusa per festività. A Milano, l'indice Ftse Mib cede circa l'1% in area 19.676 punti, con Ubi che resta salda in vetta al listino in attesa delle indicazioni che arriveranno dal consiglio di amministrazione della banca lombarda, chiamato a valutare l'Ops di Intesa Sanpaolo. E' possibile che il cda si esprima negativamente mostrandosi però aperto a valutare ulteriori sviluppi dell'offerta. Sul podio dellle peggiori Moncler, Pirelli e Leonardo con cali di oltre il 2 per cento.