Mercati applaudono a Conte bis: spread giù fino a 163 dopo incarico dal Colle

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2019 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Lo spread BTP-Bund scende fino a quota 163 punti base a fronte di tassi allo 0,93%, dopo il conferimento del Colle a Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo, che sarà a guida M5S-PD.Sarà dunque Conte-bis. Così il premier dimissionario del governo M5S-Lega:"Il presidente della Repubblica che ringrazio mi ha conferito l'incarico di formare il govenro e oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e mi dedicherò a elaborare un programma" di governo insieme alle forze politiche che decideranno di sostenerlo."Realizzeremo un governo nel segno della novità, è quello che mi chiedono le forze politiche". Conte ha parlato di un governo che vuole realizzare una "ampia stagione riformatrice, una stagione di rilancio che offra al Paese speranze ma anche certezze".L'idea, ha spiegato, è "creare una squadra di lavoro che si dedichi incessantemente a costruire l'opportunità per i nostri figli di vivere in un paese migliore, un paese che primeggi nella tutela dell'ambiente e nella protezione della biodiversità e dei mari", un paese che garantisca "infrastrutture sicure, che si alimenti con le energie rinnovabili" e che sia "più giusto, solidale, inclusivo"Certo, "la prospettiva di avviare una nuova esperienza di governo, con una maggioranza diversa dalla precedente, mi ha sollevato più di qualche dubbio". Ma abbiamo "superato le perplessità" con la "consapevolezza di aver cercato di operare sempre nell'interesse di tutti i cittadini, nessuno escluso".