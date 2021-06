Meglioquesto ammessa alle negoziazioni su AIM Italia

Tommaso Cappuccio 24 giugno 2021 - 18:21

MILANO (Finanza.com)

Si è concluso con successo il collocamento di Meglioquesto SpA, operatore nel settore della customer experience multicanale. Con l’operazione sono stati raccolti 17,25 milioni di euro corrispondenti a un prezzo per azione pari a 1,4 euro (estremo massimo del price range definito) e a una capitalizzazione pari a 73 milioni. La domanda totale è stata pari a circa 5 volte l'offerta.Il flottante è pari a circa il 21,3% del capitale ma può salire al 23,55% qualora venga esercitata l’opzione di greenshoe prevista interamente in aumento di capitale.L’inizio delle negoziazioni sul segmento AIM Italia è fissato per lunedì 28 giugno.