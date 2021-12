MeglioQuesto: sottoscritto accordo vincolante per acquisizione di OM Group

Alessandra Caparello 28 dicembre 2021 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

MeglioQuesto ha sottoscritto con OM Group S.p.A. un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Omicron Servizi S.r.l società attiva sul territorio nazionale nella gestione di reti commerciali attraverso simulazioni e strumenti di analisi, in grado di fornire ai clienti valutazioni sull’efficacia di un progetto e sul suo successivo sviluppo, supportandoli ad individuare la soluzione più adatta.Coerentemente con la strategia di crescita per linee esterne annunciata in sede di IPO, MeglioQuesto – si legge in una nota - finalizza pertanto la prima operazione di M&A in qualità di società quotata, potenziando il canale human ed espandendo il portafoglio clienti in particolare nel settore finance. L’Operazione in ogetto conferma la vocazione ed il track record consolidato del management in tal senso.