MeglioQuesto rafforza governance con ingresso in cda di 2 amministratori indipendenti

Redazione Finanza 17 giugno 2021 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

MeglioQuesto si prepara allo sbarco in Borsa e rafforza la governance con l'ingresso nel consiglio di amministrazione di 2 amministratori indipendenti. La società attiva nel settore della customer experience multicanale ha nominato Anna Ducato, nota come Daniela Ducato e Vincenzo Dispinzeri amministratori indipendenti. Sale così a 5 il numero dei consiglieri: i neoeletti si uniscono al presidente Jaime Torrents, all’amministratore delegato Felice Saladini e al consigliere Antonello Bonuglia. Il cda e il collegio sindacale resteranno in carica sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: per il rinnovo degli organi sociali la società ha previsto in Statuto l’adozione del voto di lista esercitabile con una rappresentanza del 5%."Diamo il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio. Per il board di MeglioQuesto - sottolinea l'a.d. Felice Saladini - ho voluto un team di persone dal profilo internazionale e con esperienze specifiche in aree diverse dal nostro settore, ma che potessero essere figure chiave per lo sviluppo aziendale, professionisti capaci di contribuire a far diventare il nostro gruppo un modello e un punto di riferimento per tutto il settore. Daniela Ducato, tra le figure più interessanti, in Italia e non solo, in ambito di ecosostenibilità, ci supporterà nel fare le scelte migliori in questo ambito fondamentale per il futuro". "La sostenibilità digitale può e deve attuare quel cambiamento positivo anche nelle aziende, per migliorare la consapevolezza delle persone da cui origina la cura per l'ambiente a 360 gradi - sottolinea Daniela Ducato -. Contribuire a tale cambiamento è nostra responsabilità e si pone tra gli obiettivi primari che ci siamo prefissati”.La società ha avviato il percorso di quotazione su Aim Italia: l’operazione, interamente in aumento di capitale, è rivolta esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri. L‘ammissione è prevista per il 24 giugno. MeglioQuesto incontrerà la comunità finanziaria il 22 giugno in diretta streaming su FinanzaOnline a partire dalle ore 16, con il presidente Jaime Torrents e l’amministratore delegato Felice Saladini che illustreranno il modello di business e il progetto strategico.