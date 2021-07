MeglioQuesto: il Ceo Felice Saladini acquista 50.000 azioni della società

simone borghi 7 luglio 2021 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Felice Saladini, amministratore delegato e azionista di maggioranza di MeglioQuesto, ha acquistato il 5 luglio 50.000 azioni ordinarie della società, a un prezzo pari a 2,28341 euro per azione, per un controvalore complessivo di 114.170,50 euro.“Con questa operazione confermo la mia fiducia e ferma convinzione nel progetto e nelle prospettive di crescita del nostro Gruppo in un momento fondamentale come quello della quotazione su AIM Italia. Sono convinto che con il mio contributo e impegno personale e con il costante lavoro delle persone che quotidianamente mi affiancano, i nostri clienti e i nostri fornitori, arriveremo presto a raggiungere nuovi importanti traguardi” ha così commentato Felice Saladini.