MeglioQuesto: debutto sprint sull'Aim Italia, titolo fermato in asta volatilità a +57%

Redazione Finanza 28 giugno 2021 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Debutto col botto per MeglioQuesto a Piazza Affari. I titoli della società attiva nel settore della customer experience multicanale sono stati fermati in asta di volatilità con un rialzo sull'Aim Italia del 57% a 2,204 euro.Con l'operazione di collocamento di Meglioquesto sono stati raccolti 17,25 milioni di euro corrispondenti a un prezzo per azione pari a 1,4 euro (estremo massimo del price range definito) e a una capitalizzazione pari a 73 milioni. La domanda totale è stata pari a circa 5 volte l'offerta. Il flottante è pari a circa il 21,3% del capitale ma può salire al 23,55% qualora venga esercitata l’opzione di greenshoe prevista interamente in aumento di capitale.