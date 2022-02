MeglioQuesto: contratto di finanziamento con illimity Bank per 15,5 milioni

simone borghi 9 febbraio 2022 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

MeglioQuesto ha sottoscritto con illimity Bank tre contratti di finanziamento per un importo complessivo di 15,5 milioni di euro con scadenza 31 dicembre 2027.Il finanziamento sarà destinato all’ottimizzazione stabile della struttura finanziaria, favorendo il perseguimento delle linee strategiche e la generazione di valore a servizio dell’equity.L’erogazione, fra le altre cose, consentirà l'estinzione anticipata del finanziamento RiverRock (9,3 milioni di euro comprensivo anche della penale per estinzione anticipata) sottoscritto nel 2020 con la finalità di finanziare l’operazione di acquisizione di AQR, consentendo un risparmio complessivo pari a c. 1,84 milioni di euro nel periodo 2022-2025, di cui c. 0,56 milioni di euro nel 2022.