MeglioQuesto acquisisce il 55% di Eureweb da PSG Holding

29 marzo 2022

MeglioQuesto ha sottoscritto con PSG Holding S.r.l. un accordo vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb S.r.l.L’operazione, si legge in una nota, consente a MeglioQuesto di evolvere il proprio modello di business e di costituire la prima Phygital Analytic Company. MeglioQuesto con questa acquisizione offre un’esperienza di accesso al servizio completamente innovativa, contestualmente fisica e digitale, caratterizzata da immediatezza e interazione. A ciò si aggiunge l’inedita capacità di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico. Felice Saladini, Amministratore Delegato di MeglioQuesto: “Siamo entusiasti dell’accordo raggiunto con Eureweb, che abilita MeglioQuesto a proporsi come primo operatore Phygital Analytic del settore, accompagnando e anticipando la veloce transizione in atto nel mondo della customer experience, nel senso di una immediatezza e interazione mai sperimentate prima d’ora. L’integrazione industriale consentirà al Gruppo di beneficiare di importanti sinergie di natura operativa, organizzativa, commerciale e tecnica.”