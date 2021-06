Megacontratto Webuild negli Usa, Messina (Intesa): 'Grandi benefici per tutta la filiera italiana'

Titta Ferraro 15 giugno 2021 - 18:23

MILANO (Finanza.com)

“L’operazione annunciata oggi da Webuild dimostra come le imprese italiane siano capaci di competere su tutti i mercati internazionali ed eccellere in quei settori dove tecnologia, ricerca e sostenibilità sono alla base di progetti vincenti". E' il commento di Carlo Messina, Ceo Intesa Sanpaolo, al maxi-contratto da 16 mld di dollari vinto negli Usa dal gruppo italiano di costruzioni."Il sostegno che Intesa Sanpaolo - prosegue Messina - ha voluto riconoscere a Pietro Salini e al suo Gruppo ha da sempre avuto come obiettivo quello di mettere l’azienda nelle condizioni di raggiungere adeguate dimensioni ed elevata solidità per competere in tutto il mondo e permettere al nostro Paese di riconquistare il ruolo da protagonista che ha sempre recitato in questo settore. Con l’annuncio di oggi siamo lieti di aver dato il nostro contributo e il nostro supporto a raggiungere un tale traguardo. Essersi guadagnati l’opportunità di realizzare un progetto tanto sfidante negli Stati Uniti avrà, inoltre, un forte impatto in termini di sostenibilità ambientale: ridurrà le emissioni di CO2 e aumenterà la sicurezza dei trasporti, senza dimenticare i grandi benefici che ne trarrà anche tutta la filiera italiana. Due tematiche di primaria importanza in Intesa Sanpaolo”.