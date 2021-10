Mef: riapertura via sindacato per 5 mld del Btp Green al 2045

simone borghi 19 ottobre 2021 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato l’operazione di riapertura via sindacato del BTP Green (ISIN IT0005438004), emesso per la prima volta lo scorso 3 marzo 2021 con cedola 1,50% e scadenza 30 aprile 2045. Si tratta del primo titolo di Stato dedicato al finanziamento delle spese green con positivo impatto ambientale.Il titolo sarà riaperto per un importo pari a 5 miliardi di euro (no grow) e, in linea con la precedente emissione, i proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese green statali con positivo impatto ambientale (come previsto dalla legge di bilancio per il 2020). Inoltre, le spese green finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 (OSS) enunciati nel Quadro di riferimento.La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.