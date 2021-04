Mef: nuovo bond formato Sec-Registered Global a 3 anni, importo emesso per 2 mld$

Daniela La Cava 28 aprile 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato ieri sera i risultati dell’emissione del nuovo bond formato Sec-Registered Global a 3 anni denominato in dollari USA. Il titolo ha scadenza 6 maggio 2024, godimento 6 maggio 2021 e tasso cedolare 0,875%, pagato in due semestralità. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 6 maggio 2021. L’importo emesso è pari a 2 miliardi di dollari. Il titolo è collocato al prezzo di 99,673% corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione dello 0,986% in dollari USA. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager, Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank e Morgan Stanley Europe. Gli altri Specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager. Il Tesoro ha precisato che la composizione della domanda sarà specificata in un secondo comunicato. I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, tra cui finalità di gestione del debito.È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da Mifid II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).