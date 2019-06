Mef: mini Bot per accelerare i tempi di pagamento della Pa non servono

Alessandra Caparello 31 maggio 2019 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Non c’è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio, per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane. Così il MEF precisa in un comunicato stampa dopo che nei giorni scorsi la Camera ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il governo a studiare i mini-Bot per finanziare il pagamento dei debiti della P.A.I tempi di pagamento della PA – afferma il Ministero - sono in costante miglioramento. Nel 2018 sono state pagate circa 20 milioni di fatture con in media 1 giorno di anticipo rispetto ai tempi di legge. Risultanti incoraggianti: solo due anni fa i giorni di ritardo erano 16. Sono dati medi ma indicano uno sforzo notevole, sia pure con ovvie differenze sia per comparti sia per aree territoriali.Alla luce di questi fatti, conclude il Ministero, appaiono ingiustificate le preoccupazioni e le critiche, evidentemente espresse sulla base di elementi che non tengono conto dei dati aggiornati pubblicati dal MEF.