Mef: mandato a banche per emissione sindacata nuovo Btp a 15 anni

Redazione Finanza 4 gennaio 2021 - 17:46

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha affidato a Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe, Société Générale Inv. Banking e UniCredit il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni Btp – scadenza primo marzo 2037. Lo si apprende in una nota del Tesoro nella quale si indica che "la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato".Il Mef precisa, inoltre, che "la decisione circa i titoli con scadenza superiore a dieci anni che potrebbero essere offerti nelle aste dei titoli a medio-lungo termine previste per giovedì 14 gennaio terrà conto della presente comunicazione".