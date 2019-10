Mef: in calo dello 0,2% le entrate tributarie e contributive nei primi otto mesi dell'anno

Alessandra Caparello 15 ottobre 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

In calo dello 0,2% nei primi otto mesi dell’anno le entrate tributarie e contributive, flessione pari a -732 milioni di euro rispetto allo stesso periodo di un anno fa.Il dato tiene conto della variazione negativa dello 0,9% (-2.714 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dell’1,3% (+1.982 milioni di euro). A influenzare i dati, sottolinea il Mef, la proroga al 30 settembre dei termini di versamento di tutte le imposte autoliquidate (Irpef, Ires e Irap) e dell’Iva per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori di affidabilità (ISA) visto che nel 2018 i versamenti invece sono stati effettuati nel mese di agosto.