Mef: con Banca Sviluppo Consiglio Europa contratto da 300 mln per finanziare spese sanità

Daniela La Cava 9 settembre 2020 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

LaBanca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) e il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) hanno firmato un contratto di finanziamento da 300 milioni di euro per finanziare le spese sanitarie ed emergenziali legate alla pandemia Covid-19. Il prestito CEB andrà a finanziare le attività intraprese dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, il prestito coprirà le spese sanitarie e gli investimenti a sostegno delle attività di preparazione, gestione e ripresa delle attività messe in atto in tutta Italia in risposta all’emergenza COVID-19. Tra i costi sostenuti, si legge nella nota, con il contributo del finanziamento CEB rientrano il potenziamento straordinario e temporaneo di ospedali e centri sanitari, l'arruolamento temporaneo di personale medico, il dispiegamento di volontari, l'assistenza sanitaria e sociale domiciliare e le unità navali per l'assistenza sanitaria ai migranti.