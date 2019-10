Mef: affida mandato a banche per emissione bond in dollari

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dell'Economia ha annunciato di avere affidato a Barclays Bank, Hsbc Bank e J.P. Morgan Securities il mandato per organizzare una Global Investor Call in vista di una possibile emissione multi-tranche di bond denominati in dollari statunitensi. Il Tesoro precisa che l'emissione potrà essere effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole Fsa e Icma - aggiunge la nota -. Il mercato di riferimento è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio".