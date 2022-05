Mef: Pil sale al 2,6% crescita acquisita per il 2022. Segnali positivi anche per II trim.

“La revisione al rialzo della stima Istat di crescita del PIL nel primo trimestre è in linea con le più recenti stime del ministero dell’Economia e delle Finanze e porta al 2,6% la crescita acquisita per il 2022, ovvero quella che si realizzerebbe se il PIL restasse invariato da qui a fine anno”. Lo rende noto il Tesoro indicando che per il secondo trimestre stima “un significativo aumento del Pil sul primo trimestre che metterebbe il percorso di crescita annua in linea con la previsione del Def o quantomeno prossimo ad essa”.

Per i trimestri successivi, sottolinea il Mef, sarà fondamentale dare piena attuazione alle misure predisposte con i recenti decreti e proseguire nel percorso di realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR.