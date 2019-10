Mef, Iacovoni: dopo 'successo BTP in dollari, nuovi BTP Global bond e private placement in yen'

Laura Naka Antonelli 11 ottobre 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Dopo il successo dell'emissione di BTP in dollari, l'Italia è pronta a emettere nuovi bond in valuta straniera nel 2020. Lo ha detto, in un'intervista a Reuters Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico italiano. Il Mef, ha precisato Iacovoni, starebbe valutando nuovi titoli in dollari nel formato 'Global bond' e 'private placement' in yen e altre valute diverse dall'euro.Riguardo all'emissione di BTP in dollari, Iacovoni ha affermato che "è stato un successo oltre tutte le nostre aspettative".Da segnalare che il Tesoro ieri ha collocato 7 miliardi di dollari in tre tranche da 5, 10 e 30 anni, a fronte di una domanda complessiva superiore a 18 miliardi.