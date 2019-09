Mef, Gualtieri su nomina Georgieva a Fmi: "sostenuta con convinzione da Italia, ottima scelta"

Daniela La Cava 26 settembre 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

"Voglio esprimere le mie più sentite congratulazioni a Kristalina Georgieva per la sua nomina, sostenuta con convinzione dall’Italia, a direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Un’ottima scelta che premia l’esperienza maturata come vice presidente della Commissione europea e commissario europeo, prima alla Cooperazione internazionale, Aiuti umanitari e Risposta alle crisi e quindi al Bilancio e alle Risorse Umane". Questa la dichiarazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, dopo la nomina di Georgieva alla guida dell'Fmi al posto di Christine Lagarde che a partire dal prossimo primo novembre prenderà le redini della Banca centrale europea."Nel suo ruolo di direttrice generale della Banca Mondiale ha sempre mostrato una costante attenzione a chi è rimasto fuori dagli effetti positivi della crescita mondiale, con l’obiettivo di allargare ulteriormente i benefici di uno sviluppo sostenibile da un punto di vista ambientale e ispirato a criteri di equità sociale - aggiunge il numero uno del Tesoro -. La sua nomina sottolinea il crescente ruolo delle economie emergenti nel panorama mondiale e consentirà di coadiuvare le diverse esigenze e colmare le distanze che restano fra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo". "La grande sfida che ha ora davanti a sé è quella di contribuire ad evitare che l’attuale momento di rallentamento della crescita economica si trasformi in una contrazione su scala globale", conclude Gualtieri.