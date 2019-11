Mef, Gualtieri: bene nuova politica energia approvata dalla Bei

Daniela La Cava 15 novembre 2019 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

"Accogliamo con soddisfazione l'approvazione da parte della Bei della nuova politica dell'Energia, che testimonia l'ambizione dell'Europa nel perseguire la lotta ai cambiamenti climatici, accelerando la fuoriuscita dalle fonti fossili nella produzione di energia”. E' quanto ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, commentando il via libera della Banca Europea degli Investimenti (Bei) alle nuove linee guida per il finanziamento dell’energia.“Una scelta coerente – prosegue il ministro - con il Green New Deal europeo promosso dalla nuova Commissione Ue, al quale si è ispirata l’azione del Governo, come testimonia l'impegno assunto con la Legge di Bilancio verso un'economia più verde e orientata ad una crescita più sostenibile. L'Italia ha votato a favore della nuova strategia, consapevole della assoluta necessità di un’azione forte e risoluta a favore dell'ambiente”.