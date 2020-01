Mediolanum, raccolta netta di 4,1 miliardi nel 2019. Doris: interessanti novità per il 2020

Valeria Panigada 8 gennaio 2020 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha registrato lo scorso dicembre una raccolta netta pari a +810 milioni di euro, con una raccolta netta in risparmio gestito di +426 milioni. Sull'intero anno, la raccolta netta è stata di 4,1 miliardi, con una raccolta in risparmio gestito di 3 miliardi. “Gli ottimi risultati commerciali di dicembre chiudono un anno estremamente positivo, che vede sia la raccolta totale sia la gestita in linea con l’anno precedente, rispettivamente a 4,1 e 3 miliardi di flussi complessivi, in un anno in cui in generale le famiglie si sono mosse con estrema cautela nella gestione del proprio risparmio”, ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, anticipando l'arrivo di novità per l'anno in corso: “Sono certo - ha aggiunto - che le interessanti novità che abbiamo in serbo per il 2020 contribuiranno a rendere Banca Mediolanum sempre di più l’unico istituto bancario di riferimento per i nostri clienti”.